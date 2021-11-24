Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі відреагував на інформацію про можливе повернення у Серію А. Італієць не підтвердив, але не спростував інтерес від команд з чемпіонату Італії.

"В Італії кажуть, що Рома та Фіорентина хотіли мене? Нічого конкретного", – цитує Де Дзербі Firenzeviola.it.

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Нагадаємо, італієць приєднався до Шахтаря влітку 2021 року, підписавши з "гірниками" 2-річний контракт.

Вже сьогодні Роберто складатиме своєрідний екзамен у Лізі чемпіонів на очах співвітчизників: матч проти Інтера – останній шанс Шахтаря зачепитися за євровесну. "Помаранчево-чорним" потрібна лише перемога, щоб залишитися у боротьбі. Наразі донецька команда посідає останню сходинку у групі, набравши одне очко за 4 тури. "Гірники" уникнули поразки лише в домашньому поєдинку з Інтером.

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