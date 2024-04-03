"Він повинен дати щось більше, тому що того, що він робить, недостатньо. Очікування від Ансу Фаті завжди дуже високі.

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Його першу частину його кар'єри було важко прийняти і зрозуміти, але для великих гравців найважливіше – адаптуватися відповідно до ваших очікувань", – цитує Де Дзербі Marca.

Нагадаємо, що Ансу Фаті виступає за Брайтон на правах оренди з Барселони. У складі "чайок" іспанець провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.

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