Де Дзербі різко розкритикував екс-зірку Барселони: "Він робить недостатньо"
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі незадоволений формою Ансу Фаті.
"Він повинен дати щось більше, тому що того, що він робить, недостатньо. Очікування від Ансу Фаті завжди дуже високі.
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Його першу частину його кар'єри було важко прийняти і зрозуміти, але для великих гравців найважливіше – адаптуватися відповідно до ваших очікувань", – цитує Де Дзербі Marca.
Нагадаємо, що Ансу Фаті виступає за Брайтон на правах оренди з Барселони. У складі "чайок" іспанець провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.
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