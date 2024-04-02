У лютому мюнхенський клуб оголосив про звільнення Томаса Тухеля після закінчення сезону. Хабі Алонсо вважали наступником німця, але він вважав за краще залишитися в Байєрі.

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Після цього головним кандидатом на посаду головного тренера Баварії став Роберто Де Дзербі, повідомляє The Times. Керівництво високо оцінює 44-річного фахівця – зокрема, великим шанувальником екс-тренера Шахтаря є спортивний директор Макс Еберль. Він уже з'ясовував, чи буде Роберто доступний для переговорів влітку і чи зацікавить його можливість попрацювати з Баварією.

Серед кандидатів на посаду тренера Баварії також є Юліан Нагельсманн, який зараз керує збірною Німеччини. У березні минулого року його звільнили з мюнхенського клубу, але тепер деякі співробітники Баварії вважають, що відставка Нагельсманна була передчасною, особливо з огляду на результати Тухеля, який прийшов у клуб після Юліана. Третім кандидатом став тренер збірної Австрії Ральф Рангнік, який працював в АПЛ з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Баварія перебуває на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 60 балами. Від Байєра мюнхенці відстають на 13 очок.

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