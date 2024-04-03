"Он должен дать что-то большее, потому что того, что он делает, недостаточно. Ожидания от Ансу Фати всегда очень высокие.

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Его первую часть его карьеры было тяжело принять и понять, но для великих игроков важнее всего – адаптироваться в соответствии с вашими ожиданиями", – цитирует Де Дзерби Marca.

Напомним, что Ансу Фати выступает за Брайтон на правах аренды из Барселоны. В составе "чаек" испанец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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