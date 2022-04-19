Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів, чому не пішов із Шахтаря попри війну. На італійця було кілька претендентів.

"Чому я залишився? Тому що це було єдине правильне рішення. Я і мій штаб не почувались героями, ми просто робили те, що вважали за потрібне.

Динамо домовилось про об'єднання з Шахтарем, але все "зіпсував" Де Дзербі

Багато гравців Шахтаря знайшли інші команди, сьогодні ми намагаємося з гордістю працювати з тими, хто є, проводячи матчі заради доброї справи", – цитує Де Дзербі TMW.

Італійський фахівець покинув Україну у перший тиждень війни. Після повернення на батьківщину Роберто отримував багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але, як повідомив Сергій Палкін, він усім відмовляв.

Росія напала на Україну: Динамо підсилилось героєм Євро, кінець скандальної епопеї зі збірною (LIVE)