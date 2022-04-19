Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чому кияни і донеччани спільно не проводять благодійне турне для допомоги України.

"Спершу ми хотіли виступати однією командою, складеною з українських футболістів Динамо та Шахтаря. Ми навіть говорили щодо цього з Палкіним. Він ухвалив цей варіант.

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Чому цього не сталося? Спочатку "гірники" мали невизначеність з головним тренером. Але потім стало відомо, що Роберто Де Дзербі залишається і це питання відпало", – цитує Суркіса FanDay.

Нагадаємо, два українські гранди майже у повних складах вирушили закордон задля проведення благодійних матчів на підтримку нашої країни у боротьбі з російськими окупантами. Зараз тривають розмови, щоб завершити турне спільним поєдинком.

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