Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не приховує, що головний тренер Роберто Де Дзербі давно міг працевлаштуватися в іншому місці.

"Він дуже переживав. Я знаю, що в нього було багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але він усім відмовляв. Навіть ні з ким не зустрічався.

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Він душею та серцем з нами, з українським народом, з нашими футболістами. Постійно телефонував у клуб, і з Павелком розмовляв. Питав щодо українських хлопців, які залишилися, яка у них ситуація, що зробити для того, щоби дати їм можливість тренуватися.

Він та тренерський штаб нас дуже сильно підтримали. Я подякував кожному і сказав, що для нас це дуже важливо. Це дуже сильний жест із їхнього боку. Футболісти та клуб їм подякували за те, що вони погодилися нас підтримати в цьому напрямку", – сказав Палкін в інтерв'ю Денисов Time.

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