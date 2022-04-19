Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал, почему не ушел из Шахтера, несмотря на войну. На итальянца было несколько претендентов.

"Почему я остался? Потому что это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным.

Динамо договорилось об объединении с Шахтером, но все "испортил" Де Дзерби

Многие игроки Шахтера нашли другие команды, сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, проводя матчи ради хорошего дела", – цитирует Де Дзерби TMW .

Итальянский специалист покинул Украину в первую неделю войны. По возвращении на родину Роберто получал много предложений относительно продолжения тренерской карьеры, но, как сообщил Сергей Палкин , он всем отказывал.