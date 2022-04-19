Де Дзерби объяснил, почему остался в Шахтере – у итальянца было много предложений из других клубов
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал, почему не ушел из Шахтера, несмотря на войну. На итальянца было несколько претендентов.
"Почему я остался? Потому что это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным.
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Многие игроки Шахтера нашли другие команды, сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, проводя матчи ради хорошего дела", – цитирует Де Дзерби TMW.
Итальянский специалист покинул Украину в первую неделю войны. По возвращении на родину Роберто получал много предложений относительно продолжения тренерской карьеры, но, как сообщил Сергей Палкин, он всем отказывал.
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