Брайтон у своєму твіттері оголосив, що новим тренером команди призначений Роберто Де Дзербі. Італієць покинув Україну після початку повномасштабної війни з Росією.

Наставники Шахтаря загнали в глухий кут: в Англії зганьбилися інсайдом про Де Дзербі

Італійський фахівець поставив свій підпис під контрактом, який розрахований на 4 роки. Екс-тренер Шахтаря очолив Брайтон, змінивши на посаді Грема Поттера, який пішов на підвищення у Челсі.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021 року по липень 2022-го. Щодо Брайтона, то "чайки" наразі посідають 4 місце в АПЛ, маючи 13 очок в активі після 6 зіграних турів.

Евертон здолав Вест Хем – Миколенко став гравцем матчу АПЛ і долучився до унікального досягнення, неймовірний 35-річний