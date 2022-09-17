Британська преса активно пише про переговори Брайтона з італійським фахівцем, який повинен замінити Грема Поттера. Де Дзербі навіть називають ідеальним кандидатом, але, вочевидь, дуже погано його знають.

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Зокрема, видання The Sun навіть не змогло ідентифікувати колишнього наставника Шахтаря. Замість фото Де Дзербі у новині зображення Ігора Йовічевіча. Ба більше, їх там навіть два. Водночас у тексті про чинного керманича "гірників" немає жодного слова.

Звісно, помилки бувають у всіх, але The Sun навіть за шість годин не змогли це встановити. На момент публікації цієї новини саме стільки часу фото Йовічевіча красується у матеріалі про Де Дзербі на сайті англійців.

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