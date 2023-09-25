"Ми зіграли найгіршу гру за весь мій час у Брайотні. У двох-трьох ситуаціях нам пощастило. Це перший раз, коли ми грали після гри в єврокубках. Брайтону треба звикнути грати багато матчів поспіль. Я змінив багато гравців, тому що ми повинні дати відпочити гравцям одну гру. Нам не можна втрачати таких гравців, як Грос або Данк. Треба адаптуватися. Брайтон не грав добре, але показав характер.

Протистояння Де Дзербі та Забарного у відеоогляді матчу Брайтон – Борнмут – 3:1

Ми говорили в перерві про те, що ставлення команди було недостатнім. Брайтон повинен більше тиснути і атакувати з більшою інтенсивністю і бути сильнішими. Мітома – чудовий гравець для нас, але ми страждали без Марча. Грос – унікальний гравець для нас, і втратити його дуже важко. Гравцям, які їх замінили, важко грати так само якісно", – наводить слова Де Дзербі BBC.

Зауважимо, що Брайтон впевнено переграв Борнмут (3:1) завдяки дублю Мітоми, який з'явився у другому таймі.

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