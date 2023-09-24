Борнмут повів у рахунку на 24 хвилині: Вербругген довго думав, кому віддати передачу та дочекався на пресинг від гравців "вишень" – м'яч відскочив до Соланке, який забив з 25 метрів у порожні ворота. Брайтон відповів перед перервою. Гілмор навісив до штрафного, а Керкез зрізав м'яч у власні ворота.

Забарний з невдалим виступом поступився Де Дзербі, Ліверпуль дотиснув Вест Хем

У другому таймі на полі з'явились Фаті та Мітома. Саме останній і став головним героєм зустрічі. Японець вже через 15 секунд після виходу на заміну вивів Брайтон вперед після елегантного пасу Дахуда. А на 77 хвилині Каору головою замкнув навіс Еступіньяна, поставивши крапку в зустрічі. Забарний же знову провів цілий матч за Борнмут, проте не допоміг команді зупинити підопічних Де Дзербі.