"Мы сыграли худшую игру за все мое время в Брайотне. В двух-трех ситуациях нам повезло. Это первый раз, когда мы играли после игры в еврокубках. Брайтону надо привыкнуть играть много матчей подряд. Я сменил много игроков, потому что мы должны дать отдохнуть игрокам одну игру. Нам нельзя терять таких игроков, как Грос или Данк. Надо адаптироваться. Брайтон не играл хорошо, но показал характер.

Противостояние Де Дзерби и Забарного в видеообзоре матча Брайтон – Борнмут – 3:1

Мы говорили в перерыве о том, что отношение команды было недостаточным. Брайтон должен больше давить и атаковать с большей интенсивностью и быть сильнее. Митома – великолепный игрок для нас, но мы страдали без Марча. Грос – уникальный игрок для нас, и потерять его очень трудно. Игрокам, которые их заменили, трудно играть так же качественно", – приводит слова Де Дзерби BBC.

Заметим, что Брайтон уверенно переиграл Борнмут (3:1) благодаря дублю Митомы, который появился во втором тайме.

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