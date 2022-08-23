Один із новачків Серії А вже після двох турів думає про зміни на тренерській лаві.

Керівництво Монци незадоволене результатами команди під керівництвом Джованні Строппи. Після дуже активної трансферної кампанії боси очікували більшого, ніж дві безапеляційні поразки. Наступні кілька матчів будуть вирішальними.

Срна не відкидає можливості, що Де Дзербі повернеться у Шахтар

За інформацією Ніколо Скіри, Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі чекаю кардинальних змін у грі Монци. Інакше на Стоппу чекає відставка, а "бріанзолі" зосередяться на переговорах з Роберто Де Дзербі, кандидатура якого давно подобається керівництву клубу.

До слова, італієць очолив Шахтар рік тому. Зумів вивести команду в групу Ліги чемпіонів та виграти Суперкубок України. Однак загалом Де Дзербі на чолі донеччан провів лише 30 поєдинків. На початку липня Шахтар розірвав контракт з 43-річним фахівцем.

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