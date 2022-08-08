Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна заявив, що буде готовий знову працювати з колишнім головним тренером команди Роберто Де Дзербі.

"Я розумію його вибір. Роберто – хороша людина, і коли він сказав мені, що хоче розірвати контракт, я пообіцяв йому, що ми зустрінемося знову. Мої двері завжди будуть для нього відчинені. Впевнений, що це було не "Прощавай", а скоріше, "До побачення", – цитує Срну Calciomercato.

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Нагадаємо, що на початку липня Шахтар розірвав контракт з Роберто Де Дзербі. Новим головним тренером донеччан став Ігор Йовічевіч, який заради цієї можливості покинув СК Дніпро-1.

До слова, італійський фахівець очолив Шахтар рік тому. Зумів вивести команду в групу Ліги чемпіонів та виграти Суперкубок України. Однак загалом Де Дзербі на чолі "гірників" провів лише 30 поєдинків. Першу половину минулого сезону команда під його керівництвом завершила лідером УПЛ.

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