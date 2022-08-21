Обидві команди здобули впевнені перемоги у першому турі Серії А та планували розвинути переможну ходу. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Мілан на "Футбол 24", стартував о 21:45. Маліновський на перших секундах намагався розрізати редути суперника пасом за спини. Мілан перехопив і ледь не організував контрнаступ. А далі пішла атака другим темпом, Леау обігрався з Ребічем і пробив з гострого кута в руки Муссо. Перший момент від Маліновського на 4 хвилині. Українець таки вирізав на хід Меле – данець практично з меж воротарського не влучив. Ще через 4 хвилини Маліновський випробував свою ліву після пасу Сапати. Не дуже влучно.

Маліновський потужним ударом забив у ворота Мілана – відео гола

Дальній постріл Тео Ернандеса зі штрафного. Маліновський був єдиним гравцем у стінці Аталанти і заблокував спробу екс-гравця Реала. Усе той же французький захисник з центра поля закинув розкішну діагональ до штрафного. Мессіас не влучив. Зовсім вільний по центру Маліновський пробивав метрів з 25 у регбійному стилі над воротами. Тоналі грубо штовхає Руслана в спину, зупиняючи ривок з м'ячем. Український півзахисник невдало впав, приземлишвшись на іншого суперника. Постраждав трохи на газоні, а потім забив. Меле віддав з лівого флангу, Маліновський з допомогою рикошету перехитрив Меньяна. Є забитий м'яч з третьої ударної спроби!

Ще одна гармата здалеку від гравця збірної України. Знову вище. Помітно, як Руслан намагається всім усе довести, а особливо Гасперіні, якому 6 голів за сезон мало. І ця зворушлива реакція на свій забитий м'яч, ледь стримуючи біль в очах... Сціпити зуби доводиться і після того, як Леау без причини врізав Маліновському по нозі в центрі поля. Красиве переведення від нашого козака на Меле на протилежний флангу. Захисник збірної Данії не розвинув атаку. Тео пробивав з-за меж штрафного, заробив кутовий. Мілан був гострішим у першому таймі, але за Аталанту грає найкращий гравець матчу в перші 45 хвилин – Маліновський без конкуренції за версією статистичних порталів.

Беннасер блискучим навісом зі штрафного створив ідеальні умови забити Калюлю, але той пробив над поперечиною. Маліновський класно переводить на фланг Пашалічу, той не менш прицільно подає у зворотному напрямку. Був би дуже красивий гол, але Хатебур також не влучає з кількох метрів. Леау нині стріляє так само часто, як Маліновський (4 за 50 хвилин). Знову не влучає Рафаель. Копмейнерс викрутив з лівого краю, Пашаліч виграв повітряну дуель у свого ж Сапати – воротар Мілана тягне. Маліновський ідеально подав з кутового. Усе той же Пашаліч схибив з другого поверху.

На 60 хвилині Де Кетеларе, який замінив непомітного сьогодні Браїмі Діаса, вивів віч-на-віч з Муссо Тоналі. Опорник Мілана прямолінійно вдарив у воротаря. Маліновський спочатку відпасував Сапаті під удар - блок. За менш ніж хвилину Руслан бахнув здалеку, дуже невлучно. А на 68 Мілан відігрався. Беннасер спершу пристрілявся, а після сейву воротаря таки викрутив у дальній. Снаряд ще й від стійки залетів. Гасперіні за 16 хвилин до кінця основного часу замінив усе тріо атаки.

Після відходу Маліновського, який отримав другий найкращий бал (7,9 SofaScore, 8,1 FotMob, 7,5 WhoScored) у матчі після Беннасера (8,5), на полі була лише одна команда. Мілан активно тиснув, намагаючиьс вирвати перемогу, Аталанта майже не огризалася. Муссо довів кількість сейвів до 6. "Богиня" перериває серію поразок у матчах проти "россо-нері", яка тривала 3 матчі. Обидві команди набирають по 4 очки, ділячи 3-4 місця.

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