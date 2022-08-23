Один из новичков Серии А уже после двух туров думает об изменениях на тренерской скамье.

Руководство Монцы недовольно результатами команды под руководством Джованни Строппы. После очень активной трансферной кампании боссы ожидали большего, чем два безапелляционных поражения. Следующие несколько матчей будут решающими.

Срна не исключает возможности, что Де Дзерби вернется в Шахтер

По информации Николо Скиры, Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони жду кардинальных перемен в игре Монцы. Иначе Стоппу ждет отставка, а "брианзоли" сосредоточатся на переговорах с Роберто Де Дзерби, кандидатура которого давно нравится руководству клуба.

К слову, итальянец возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. Однако в общей сложности Де Дзерби во главе дончан провел всего 30 поединков. В начале июля Шахтер расторг контракт с 43-летним специалистом.

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