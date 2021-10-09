"Сенсі – приголомшливий гравець. Не знаю, які фізичні проблеми на нього впливають, але я б хотів, щоб він знову працював зі мною", – цитує Де Дзербі CalcioMercato.

Де Дзербі має кілька варіантів, як Шахтарю замінити травмованого Траоре

Стефано виступав під керівництвом Де Дзербі у Сассуоло, а влітку 2020-го перебрався до табору Інтера за 20 млн євро. Зараз півзахисник перебуває у лазареті "нерадзуррі".

У минулому сезоні Серії А Сенсі провів 18 матчів. Нагадаємо, Інтер є суперником Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Сам здогадався, чи підказують?": неоднозначний вчинок Де Дзербі щодо Луческу, або Що найбільше хвилює босів Динамо