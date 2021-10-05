"Траоре – дуже важливий для нас гравець, але я розумію, що ми на тривалий термін його втратили. Тепер наше завдання – знайти йому заміну. Данило Сікан? У нього великі перспективи.

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На жаль, Фернандо, Дентінью і Жуніор Мораєс зараз не готові грати. Чекаємо, коли форму набере Мораєс. Педрінью в матчі з Динамо був на позиції форварда і зіграв дуже добре, хоча і не є центральним нападником", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Лассіна Траоре отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0). Буркінійцю вже зробили операцію, він не повернеться на футбольне поле щонайменше 7 місяців.

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