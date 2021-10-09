Де Дзерби хотел бы видеть полузащитника Интера в своей команде
20:37 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби отметил Стефано Сенси.
"Сенси – потрясающий игрок. Не знаю, какие физические проблемы на него влияют, но я бы хотел, чтобы он снова работал со мной", – сказал Де Дзерби изданию CalcioMercato.
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Стефано выступал под руководством Де Дзерби в Сассуоло, а летом 2020-го перебрался в стан Интера за 20 млн евро. Сейчас полузащитник находится в лазарете "нерадзурри".
В прошлом сезоне Серии А Сенси провел 18 матчей. Напомним, Интер является соперником Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов.
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