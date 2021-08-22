"Враження дуже приємні, можна сказати, мрія здійснилася. Радий дебютувати за рідний клуб, радий, що допоміг перемогти.

Пятов знайшов виправдання своїй помилці у матчі з Чорноморцем

Хвилювання не було. У мене вже є певний досвід, так що я розумів, що потрібно просто виходити, виконувати настанови тренера, робити свою справу, і все обов'язково вийде.

Спочатку все було трохи нервово, хлопці з Чорноморця створили трохи проблем і забили гол, але там був офсайд. А у другому таймі ми вже повністю взяли матч під контроль і не залишили супернику жодних шансів.

Коли я прийшов у команду то побачив, що вона грандіозного рівня, тренер, у якого просто божевільне поняття гри. Головне, що він дуже добре комунікує з футболістами і все доносить. Навіть якщо хтось чогось не розуміє, він все одно до кінця підказує і розповідає, як хто і що повинен робити і мотивує. Він божевільний мотиватор, так що з ним приємно працювати", – сказав Конопля у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі з Чорноморцем Юхим дебютував за головну команду "гірників" і зумів відзначитись асистом на Алана Патріка.

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