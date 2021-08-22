"Важка гра. Ми трохи не розібралися, коли у них вилучили футболіста. Ми неправильно перебудовувалися, а поки скорегували гру, Чорноморець створив пару моментів. Може, були розслаблені, але результат є.

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Як оціню свою гру в епізоді з пропущеним голом, який в результаті не зарахували? Я намагався перевести удар, м'яч потрапив в плече і залетів. Це робочі моменти, я давно не грав, минув час. Нічого, головне, що потім ми виправили помилки і забили ще.

Я не грав за Шахтар з листопада 2020-го. Дуже скучив. Радий повернутися, сподіваюся, ми будемо далі продовжувати все разом", – цитує П'ятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 5-ти турів "гірники" очолюють турнірну таблицю УПЛ. Лідери першості – Десна та Динамо – зійдуться у протистоянні вже сьогодні, 22 серпня. Початок зустрічі о 21:30.

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