"Впечатления очень приятные, можно сказать, мечта осуществилась. Рад дебютировать за родной клуб, рад, что помог победить.

Пятов нашел оправдание своей ошибке в матче с Черноморцем

Волнения не было. У меня уже есть определенный опыт, так что я понимал, что нужно просто выходить, выполнять установки тренера, делать свое дело, и все обязательно получится.

Сначала все было немного нервно, ребята из Черноморца создали немного проблем и забили гол, но там был офсайд. А во втором тайме мы уже полностью взяли матч под контроль и не оставили сопернику никаких шансов.

Когда я пришел в команду то увидел, что она грандиозного уровня, тренер, у которого просто сумасшедшее понятие игры. Главное, что он очень хорошо коммуницирует с футболистами и все доносит. Даже если кто-то чего-то не понимает, он все равно до конца подсказывает и рассказывает, как кто и что должен делать и мотивирует. Он сумасшедший мотиватор, так что с ним приятно работать", – сказал Конопля в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче с Черноморцем Ефим дебютировал за главную команду "горняков" и сумел отличиться ассистом на Алана Патрика.

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