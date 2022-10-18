Роберто Де Дзербі досі без перемог на чолі Брайтона. 4 матчі в АПЛ – 2 очки. Брайтон сьогодні не зумів переграти Ноттінгем Форест, хоча володів тотальною перевагою, як і тиждень тому з Брентфордом. 70% на 30% за володінням, 19:3 за ударами, 1.7 xG проти 0.13 xG за моментами.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах – герой, Клопп круто підготувався та стримав Холанда

Брайтону не вистачило тільки голів. Команда Де Дзербі домінувала від першої до останньої хвилини, регулярно розривала оборону Форест. Троссар влучив у поперечину, Велбек змарнував дві шикарні нагоди, а потім створив шанс для Гросса – той також не забив.

У підсумку нульова нічия, яка втримала Брайтон на 7 місці в таблиці. Однак "чайки" від початку місяця не знають смаку перемог. Що цікаво, відповідно до моделі xG, Брайтон – найкращий в АПЛ з моменту приходу Де Дзербі (7.23 xPTS). Тобто команда недобрала 5 очок. Ноттінгем Форест залишився в зоні вильоту: 6 балів і передостаннє місце.