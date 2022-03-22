У запорізькій лікарні перебуває 16-річний хлопчина з Маріуполя. Давид грав у футбол з друзями, коли окупанти почали обстріл міста. Давид отримав травму ноги, один з його друзів загинув.

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Нідерландська журналістка Йоані де Рійке, яка наразі висвітлює війну для бельгійського видання, поспілкувалася з Давидом. Хлопець зізнався їй, що є палким фанатом Кевіна Де Брюйне. Журналіста передала це повідомлення хавбеку Ман Сіті, і він вирішив записати звернення до Давида.

"Привіт, Давіде, це Кевін де Брюйне. Почув, що з тобою трапилося. Мені дуже шкода. Те, що відбувається там, – не добре. Сподіваюся, це невелике повідомлення тебе підбадьорить. Маю надію, що ти боротимешся за своє життя і що скоро тобі стане краще. І сподіваюся, що одного разу ти побачиш наживо, як я граю, і я зможу показати найкращу гру", – сказав Де Брюйне.

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