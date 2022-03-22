В запорожской больнице находится 16-летний парень из Мариуполя. Давид играл в футбол с друзьями, когда оккупанты начали обстрел города. Давид получил травму ноги, один из его друзей погиб.

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Нидерландская журналистка Йоани де Рийке, освещающая войну для бельгийского издания, пообщалась с Давидом. Парень признался ей, что является ярым фанатом Кевина Де Брюйне. Журналистка передала это сообщение хавбеку Ман Сити, и он решил записать обращение к Давиду.

"Привет, Давид, это Кевин де Брюйне. Услышал, что с тобой случилось. Мне очень жаль. Происходящее там – не хорошо. Надеюсь, это небольшое сообщение тебя подбодрит. Надеюсь, что ты будешь бороться за свою жизнь и что скоро тебе станет лучше. И надеюсь, что однажды ты увидишь вживую, как я играю, и я смогу показать лучшую игру", – сказал Де Брюйне.

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