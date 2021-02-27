Хавбек МС Кевін де Брюйне вкотре вписав своє ім'я в історію англійської першості.

Кевін де Брюйне результативним пасом допоміг Рубену Діашу відкрити рахунок у матчі 26-го туру АПЛ проти Вест Хема.

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Цей асист став для бельгійця 77-м в АПЛ, що дозволило Кевіну посісти 10-ту сходинку у рейтингу найкращих асистентів турніру, повідомляє William Hill. Лідером цього списку є легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз – 162 результативні передачі.

У нинішньому сезоні АПЛ де Брюйне провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 11-ма асистами.

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