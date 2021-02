All-time most assists in Premier League history:



162 - Ryan Giggs

111 - Cesc Fàbregas

103 - Wayne Rooney

102 - Frank Lampard

94 - Dennis Bergkamp

92 - Steven Gerrard

90 - David Silva

84 - James Milner

80 - David Beckham

77 - Kevin De Bruyne



KDB breaks clean into the top 10. pic.twitter.com/exKoHTKDrd