Зазвичай редакція "Футбол 24" підбирає для Вас п'ять головних поєдинків вікенду. Однак цими вихідними у Європі занадто багато топового футболу. Отже, ловіть список із 10 матчів, які не можна обділити увагою. На щастя, сітка трансляцій дозволяє не пропустити жоден із них.

Манчестер Сіті – Вест Хем

27 лютого, 14:30. Манчестер, Етіхад Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Машину Пепа Гвардіоли просто не зупинити. До звітного матчу команда підходить із 19-ма перемогами поспіль у всіх турнірах. Щоб оформити ювілей доведеться добряче постаратися – Вест Хем зараз на ходу. Колектив Девіда Мойєса несподівано опинився серед лідерів. Поточне четверте місце красномовно натякає, що господарям легко не буде.

Ярмоленко залишається у лазареті Вест Хема – Мойєс згадав про українця перед матчем проти Манчестер Сіті

На жаль, українського дербі не вийде. Адже Андрій Ярмоленко продовжує заліковувати травму і пропустить ще й наступний матч проти Лідса. Натомість Олександра Зінченка чекаємо у старті. Сашко отримав відпочинок у Лізі чемпіонів проти менхенгладбаської Борусії і готовий повернути собі законне місце на лівому фланзі оборони.

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Баварія – Кельн

27 лютого, 16:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: посеред тижня мюнхенці розтоптали римський Лаціо, але це не гарантує легкого життя. Перевага Баварії не була аж настільки безжальною. Просто "орли" безбожно привозили собі голи. Тепер підопічним Хансі Фліка потрібно зберегти мотивацію на Бундеслігу, де команда вже два тури поспіль не може перемогти. Не схоже, що Кельн – суперник, який здатен створити великі перешкоди фавориту. Зрештою, про Армінію теж так думали. До того ж Роберту Лєвандовскі дуже потрібно забивати якомога більше, якщо він справді налаштований бити бомбардирський рекорд чемпіонату Німеччини.

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Севілья – Барселона

27 лютого, 17:15. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Севілья набрала божевільну форму. Нервіонці за останні 10 матчів зазнали лише однієї поразки. Якщо винести гру в ЛЧ проти Борусії Дортмунд за рамки, то отримаємо 9 перемог поспіль, де був пропущений всього один м'яч. Не так давно у Барси теж була схожа серія, яка перервалася саме на Севільї в рамках Кубку Іспанії. Тепер командам належить зійтися в Ла Лізі – очна битва за третю сходинку. Хулен Лопетегі не програвав каталонцям під керівництвом Рональда Кумана, маючи у своєму активі перемогу та нічию. Словом, мотивації у "синьо-гранатових" буде із надлишком. Особливо у Лео Мессі, який налаштований продовжити забивну серію в чемпіонаті. Аргентинець не покидає поле без гола упродовж семи останніх поєдинків.

Прогноз Футбол 24 – 1:0

РБ Лейпциг – Борусія М

27 лютого, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Лейпциг на момент початку гри вже знатиме, як зіграла Баварія. Юліан Нагельсманн останнім часом зумів стабілізувати команду і наблизився до першого місця на відстань у два очки. Зупинятися не можна. Звісно, якщо чемпіонські амбіції справді сильні. Наразі можна констатувати, що легкої прогулянки не вийде. Невтішна серія Борусії не повинна вводити в оману. Так, у "жеребців" чимало травмованих і серія без перемог, але гра в ЛЧ проти Манчестер Сіті продемонструвала, що Гладбах здатен дати бій сильнішому супернику навіть у таких умовах.

Прогноз Футбол 24 – 3:2

Сампдорія – Аталанта

28 лютого, 13:30. Генуя, Луїджі Ферраріс.

Пряма трансляція на Футбол 2.

Чому потрібно подивитися: З нетерпінням чекаємо на камбек Маліновського. За останнім чотири матчі Джан П'єро Гасперіні сумарно довірив українцеві 15 хвилин ігрової практики. А ще кожна нова гра Аталанти – шанс побачити дебют Віктора Коваленка. Якщо ж ви не надто переймаєтеся долею наших земляків, то теж маємо чим заінтригувати. Річ у тім, що "Богиня" їде в Геную за помстою. У першому колі Сампдорія несподівано прибила "нерадзуррі" з рахунком 3:1. Зараз Аталанта собі такої розкоші дозволити не може. Боротьба за лігочемпіонівську путівку в самому розпалі, потрібно повертатися щонайменше у четвірку найкращих.

Прогноз Футбол 24 – 1:4

Лестер – Арсенал

28 лютого, 14:00. Лестер, Кінг Пауер.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Команди по-різному виступили в Лізі Європи. Арсенал зі скрипом пройшов Бенфіку, а от Лестер несподівано вилетів від чеської Славії. Вочевидь, "лиси" берегли сили на АПЛ, де ситуація протилежна. Брендан Роджерс веде команду до медалей, а Мікель Артета може лише мріяти про бодай кваліфікацію Ліги Європи. Не дивно, що "каноніри" ставлять усе на єврокубки. Відповідно Лестер буде фаворитом не лише через поточну ситуацію в таблиці, а й тому, що дав відпочити кільком лідерам посеред тижня.

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Челсі – Манчестер Юнайтед

28 лютого, 18:30. Лондон, Стемфорд Брідж.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Центральний матч усього вікенду в Європі. Ман Юнайтед у нинішньому сезоні виступає дуже успішно – наразі друге місце в АПЛ. Челсі з приходом Томаса Тухеля ще не програвав, здобувши шість перемог у восьми матчах. До речі, останню лондонці привезли із лігва мадридського Атлетіко. У першому колі команди розписали "суху" нічию. Зараз такий результат не влаштує нікого. Особливо лондонців, які гратимуть вдома та ще й досі перебувають за межами зони Ліги чемпіонів. Сільшер – знаний майстер нівелювати сильні сторони суперника, а отже Тухелю знову доведеться вигадувати щось нестандартне.

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Рома – Мілан

28 лютого, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на Футбол 2.

Чому потрібно подивитися: Ще один топовий матч без прив'язки до котрогось із чемпіонатів. Мілан не так давно був лідером Серії А, тоді як Рома лише минулого туру втратила третю сходинку. Осінню ці ж суперники розписали яскраву нічию з шістьма голами. Очікувати повторення чогось подібного не варто через кадрові проблеми. Римляни втратили Джеко і двох центрбеків. У Мілана лазарет теж не пустує, але це не найбільша перешкода. "Россонері" втратили баланс і наразі проходять через "чорний період", тому шанси у Роми будуть. Додаткова причина уважніше стежити за "вовками" – майбутня дуель Фонсеки і Ко з донецьким Шахтарем у Лізі Європи.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки

Вільяреал – Атлетіко

27 лютого, 22:00. Вільяреал, Ла Сераміка.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Ще один матч з "українським" підтекстом. Іспанці вважають Вільяреал фаворитом протистояння з Динамо. Це при тому, що "жовта субмарина" востаннє перемагала у Ла Лазі ще на початку січня. Можливо, Унаї Емері знову зосередиться на своєму улюбленому турнірі? Це, звісно, жарти, а перервати серію гостям навряд чи вдасться. Атлетіко вже й так втрачає очки два тури поспіль і розгубив свою шалену перевагу на вершині таблиці. "Матрацникам" потрібен позитивний імпульс. На перший погляд, кризовий Вільяреал виглядає слушною жертвою, але історія натякає на протилежне. Востаннє Атлетіко перемагав на Ла Сераміка шість років тому.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

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Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

1 березня, 22:00. Мадрид, Альфредо Ді Стефано.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Реал – один із тих, хто лише чекає чергової осічки лідера. Зінедін Зідан в умовах кадрової катастрофи зумів перебудувати команду так, що вона у кожному матчі бере максимум. Видовища від мадридців зараз очікувати марно, але вони вигризають своє завдяки характеру та грамотним тактичним діям. "Одноклубники" із Сосьєдада мають одну з найкращих оборон Ла Ліги, а на початку сезону взагалі якийсь час були на чолі таблиці. Словом, це саме ті хлопці, від яких можна очікувати сенсації. До того ж баскам потрібно реабілітуватися за виліт із Ліги Європи.

Прогноз Футбол 24 – 0:0

Динамо їх просто знищило – двічі по 7:0: призовий кросворд від головного редактора