Матч Манчестер Сіті – Вест Хем розпочнеться о 14:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже Setanta Sports, натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ярмоленко залишається у лазареті Вест Хема – Мойєс згадав про українця перед матчем проти Манчестер Сіті

Керманич "містян" Хосеп Гвардіола провів ротацію після двобою із Борусією М у Лізі чемпіонів. Відпочинок отримали Канселу, Ляпорт, Стерлінг, Фоден і Жезус. Вони – на лаві запасних. Зате українець Олександр Зінченко знову в старті на АПЛ. "Молотки" натомість мають дві великі втрати. Девід Мойєс змушений грати без провідного центрбека Огбонни, а також до заявки не потрапив основний кіпер лондонців Фабіанскі.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті:

Вест Хем: