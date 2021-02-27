Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко традиційно в старті
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймає лондонський Вест Хем. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Сіті – Вест Хем розпочнеться о 14:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже Setanta Sports, натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Ярмоленко залишається у лазареті Вест Хема – Мойєс згадав про українця перед матчем проти Манчестер Сіті
Керманич "містян" Хосеп Гвардіола провів ротацію після двобою із Борусією М у Лізі чемпіонів. Відпочинок отримали Канселу, Ляпорт, Стерлінг, Фоден і Жезус. Вони – на лаві запасних. Зате українець Олександр Зінченко знову в старті на АПЛ. "Молотки" натомість мають дві великі втрати. Девід Мойєс змушений грати без провідного центрбека Огбонни, а також до заявки не потрапив основний кіпер лондонців Фабіанскі.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті:
Вест Хем: