Хавбек МС Кевин де Брюйне в который раз вписал свое имя в историю английского первенства.

Кевин де Брюйне результативным пасом помог Рубену Диашу открыть счет в матче 26-го тура АПЛ против Вест Хэма.

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Этот ассист стал для бельгийца 77-м в АПЛ, что позволило Кевину занять 10-ю строчку в рейтинге лучших ассистентов турнира, сообщает William Hill. Лидером этого списка является легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз – 162 результативные передачи.

В нынешнем сезоне АПЛ де Брюйне провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 11-ю ассистами.

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