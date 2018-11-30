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Де Брюйне скоро повернеться на поле – Гвардіола вже розраховує на бельгійця

20:28 36 Читать на русском
Де Брюйне скоро повернеться на поле – Гвардіола вже розраховує на бельгійця
Кевін де Брюйне / Фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про відновлення Кевіна де Брюйне.

"Сьогодні ми оцінимо, як готові до майбутньої гри Бернарду Сілва, Габріел Жезус та Ілкай Гюндоган.

Гвардіола прокоментував бажання півзахисника Манчестер Сіті перейти в Реал

Де Брюйне? Він ще не відновився, але думаю, що найближчим часом ми знову побачимо його на полі", – цитує іспанця офіційний Twitter команди.

Завтра, 1 грудня, Манчестер Сіті зустрінеться з Борнмутом. Початок матчу – о 17:00.

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Манчестер Сіті - Борнмут: Субота 01 грудня 2018

Манчестер Сіті
до матчу
20
год
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5
хв
Борнмут
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Теги
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