Де Брюйне скоро повернеться на поле – Гвардіола вже розраховує на бельгійця

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про відновлення Кевіна де Брюйне.

"Сьогодні ми оцінимо, як готові до майбутньої гри Бернарду Сілва, Габріел Жезус та Ілкай Гюндоган.

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Де Брюйне? Він ще не відновився, але думаю, що найближчим часом ми знову побачимо його на полі", – цитує іспанця офіційний Twitter команди.

Завтра, 1 грудня, Манчестер Сіті зустрінеться з Борнмутом. Початок матчу – о 17:00.

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