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Де Брюйне скоро вернется на поле – Гвардиола уже рассчитывает на бельгийца

20:28 13 Читати українською
Де Брюйне скоро вернется на поле – Гвардиола уже рассчитывает на бельгийца
Кевин де Брюйне / Фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении Кевина де Брюйне.

"Сегодня мы оценим, как готовы к предстоящей игре Бернарду Силва, Габриэл Жезус и Илкай Гюндоган.

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Де Брюйне? Он еще не восстановился, но думаю, что в ближайшее время мы снова увидим его на поле", – цитирует испанца официальный Twitter команды.

Завтра, 1 декабря, Манчестер Сити встретится с Борнмут. Начало матча – в 17:00.

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Манчестер Сити - Борнмут: Суббота 01 декабря 2018

Манчестер Сити
до матча
19
час
:
3
мин
Борнмут
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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Борнмут Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити
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