Гвардіола прокоментував бажання півзахисника Манчестер Сіті перейти в Реал

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив, чому молоді футболісти часто хочуть покинути команду.
"Випадок з Брахімом простий. Ми хочемо зберегти його. Ми хочемо продовжити його контракт на чотири або п'ять років. Ми робимо абсолютно все для того, щоб він залишився тут. Але все знаходиться в його руках. Думаю, якщо він не хоче залишатися, він повинен піти. Це просто.
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Ринок – це ринок. Я був в Барселоні, коли Сеск Фабрегас пішов в Арсенал. Подібне завжди відбувається.
Що ми можемо зробити, то це добре працювати і говорити з сім'ями гравців. Ми не брешемо їм, ми говоримо їм правду про те, наскільки складно знаходиться в деяких ситуаціях.
Скільки 18-ти або 19-річних гравців грає кожні вихідні у великих клубах? Можливо, є один – Кіліан Мбаппе. Інших, я не знаходжу.
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Давід Сілва, наприклад, поїхав в Ейбар, коли він був молодим. Ми повинні говорити з ними про процес. Можливо, в інших клубах вони будуть грати, можливо, ні. Подивимось", – цитує Гвардіолу FourFourTwo.