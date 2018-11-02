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Де Брюйне отримав травму коліна у матчі проти Фулхема

07:30 5 Читать на русском
Де Брюйне отримав травму коліна у матчі проти Фулхема
Кевін Де Брюйне / Фото readfootball

Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне не зміг дограти матч Кубка англійської ліги проти Фулхема (2:0).

Наприкінці другого тайму бельгієць опинився на газоні після зіткнення із захисником Фулхема Фосу-Менсою, який приземлився Де Брюйне на праве коліно. Однак прихильників "містян" може тішити той факт, що Кевін самостійно зміг покинути межі поля.

Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч

Про ступінь важкості травми поки нічого невідомо. Найближчим часом Де Брюйне пройде медичне обстеження. Зазначимо, лише нещодавно півзахисник відновився від травми правого коліна, яка залишила його поза футболом на 2 місяці.

До слова, Манчестер Сіті впевнено переміг Фулхем в рамках Кубка англійської ліги. Українець Олександр Зінченко відіграв на полі усі 90 хвилин.

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Манчестер Сіті - Фулхем: Четвер 01 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
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Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Фулхем
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