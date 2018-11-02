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Де Брюйне травмировал колено в матче против Фулхэма

07:30 7 Читати українською
Де Брюйне травмировал колено в матче против Фулхэма
Кевин Де Брюйне / Фото readfootball

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не смог доиграть матч Кубка английской лиги против Фулхэма (2:0).

В конце второго тайма бельгиец оказался на газоне после столкновения с защитником Фулхэма Фосу-Менсой, который приземлился Де Брюйне на правое колено. Однако болельщиков "горожан" может радовать тот факт, что Кевин самостоятельно смог покинуть пределы поля.

Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч

О степени тяжести травмы пока ничего неизвестно. В ближайшее время Де Брюйне пройдет медицинское обследование. Отметим, только недавно полузащитник восстановился от травмы правого колена, которая оставила его вне футбола на 2 месяца.

К слову, Манчестер Сити уверенно победил Фулхэм в рамках Кубка английской лиги. Украинец Александр Зинченко сыграл на поле все 90 минут.

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

Кубок английской лиги1/8 финала

Манчестер Сити - Фулхэм: Четверг 01 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Фулхэм
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