Де Брюйне травмировал колено в матче против Фулхэма

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не смог доиграть матч Кубка английской лиги против Фулхэма (2:0).

В конце второго тайма бельгиец оказался на газоне после столкновения с защитником Фулхэма Фосу-Менсой, который приземлился Де Брюйне на правое колено. Однако болельщиков "горожан" может радовать тот факт, что Кевин самостоятельно смог покинуть пределы поля.

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О степени тяжести травмы пока ничего неизвестно. В ближайшее время Де Брюйне пройдет медицинское обследование. Отметим, только недавно полузащитник восстановился от травмы правого колена, которая оставила его вне футбола на 2 месяца.

К слову, Манчестер Сити уверенно победил Фулхэм в рамках Кубка английской лиги. Украинец Александр Зинченко сыграл на поле все 90 минут.

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча