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Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті впевнено переміг Фулхем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Фулхем.

"Містяни" перемогли завдяки дублю 19-річного Діаса. Вінгер спочатку відкрив рахунок у першому таймі, а потім розстріляв ворота Фулхема у другій половині гри. Зазначимо, українець Олександр Зінченко відіграв усі 90 хвилин.

Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч

Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли здобули путівку в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, де зустрінуться з переможцем пари Лестер – Саутгемптон.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0

Голи: Діас, 18,65

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Манчестер Сіті - Фулхем: Четвер 01 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Фулхем Відеоновини Фулхем Фулхем Кубок англійської ліги 2018/19
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