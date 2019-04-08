Де Брюйне: Нова арена Тоттенхема? У всіх є стадіон та вболівальники

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився очікуваннями від протистояння з Тоттенхемом в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що буде якась різниця. Можливо, вони будуть трохи більше заведені, але, врешті-решт, це стадіон з уболівальниками. На Уемблі з 80 тисячами уболівальників або на цьому стадіоні, буде те ж саме. Матч буде важким, але я думаю, що все буде в порядку.

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Я не переймаюся з приводу стадіону. Я хвилююсь через команду, проти якої ми граємо. Всі говорять про стадіон, ніби це щось особливе. У всіх є стадіон, у всіх є вболівальники. Вони прийдуть їх підтримати.

Чи нагадує це чимось минулорічний матч 1/4 фіналу проти Ліверпуля? Нічим. Інший суперник, інший сезон, інші гравці. У минулому році у нас був чудовий сезон. Ми не змогли пройти стадію 1/4, ось і все.

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Чи можливий квадрупл? Немає сенсу про це думати. Ви знаєте, який у нас складний календар? Вважаю, люди недооцінюють той факт, що матчі йдуть один за одним. У такій ситуації про квадрупл не подумаєш.

У нас навіть немає часу відпочити. Як ми можемо думати про те, що може відбутися протягом чотирьох тижнів? Ми просто збираємося зіграти у вівторок. Сподіваюся, добре", – сказав де Брюйне в коментарі The Telegraph.

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