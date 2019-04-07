Тоттенхем – Манчестер Сіті: УЄФА назвав арбітра першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Голландець Бйорн Кюйперс працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Манчестер Сіті.

На поєдинку Тоттенхем – Манчестер Сіті працюватиме бригада арбітрів із Нідерландів на чолі із Бйорном Кюйперсом. Асистенти – Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. У ролі відеоасистента рефері виступить Данні Маккелі. Четвертий рефері – Вільям Коллам, інформує офіційний сайт УЄФА.

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До слова, Олександр Зінченко пропустить цей матч через травму, отриману в матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті пройде 9 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь пройде 17 квітня, а через 3 дні команди зустрінуться ще й у рамках чемпіонату Англії.

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти Аякса або Ювентуса.

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