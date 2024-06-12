Грем Поттер може повернутися до роботи в АПЛ вже в кампанії 2024/25.

Після відходу з Челсі у квітні 2023 року фахівець досі перебуває у відпустці. Вже кілька клубів зверталося до Грема Поттера, але угоди так і не сталося.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Лестер, який підшукує тренера на заміну Енцо Маресці, звернувся до 49-річного фахівця. Наразі між "лисами" та Поттером тривають перемовини. Керівництво клубу хоче обрати найкращий варіант, але дуже цінує колишнього тренера Михайла Мудрика.

Нагадаємо, що Лестер у сезоні 2023/24 виступав у Чемпіоншипі і зумів здобути путівку в АПЛ. "Лиси" сенсаційно ставали чемпіонами Англії у кампанії 2015/16.

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