Євро-2024, Група C. Розклад матчів:

Словенія – Данія – 16 червня, 19:00 – Арена Штутгарт (Штутгарт).

Сербія – Англія – 16 червня, 22:00 – Арена АуфШальке (Гельзенкірхен)

Словенія – Сербія – 20 червня, 16:00 – Арена Мюнхен (Мюнхен)

Данія – Англія – 20 червня, 19:00 – Франкфурт Штадіон (Франкфурт-на-Майні)

Англія – Словенія – 25 червня, 22:00 – Штадіон Кельн (Кельн)

Данія – Сербія – 25 червня, 22:00 – Арена Мюнхен (Мюнхен)

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В

Англія

Рейтинг ФІФА: 4

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: фіналісти (2021 рік)

Головний тренер: Гарет Саутгейт (53 роки)

Капітан: Харрі Кейн

Ключовий гравець: Джуд Беллінгем

Орієнтовний склад: Пікфорд – Вокер, Гехі, Стоунз, Тріп'єр – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн

Англія водночас є і головним кандидатом на перемогу (принаймні в цьому згодні й аналітики, й букмекери), і головним розчаруванням останніх років. Домашні поразки на легендарному Уемблі від Ісландії та Бразилії, нічиї з Бельгією, Північною Македонією та Україною. Ще раніше виліт з елітного дивізіону Ліги націй після повного фіаско (НУЛЬ перемог) й останнього місця. Поразка від Франції у чвертьфіналі ЧС-2022 теж викликала значну фрустрацію.

Підопічні Саутгейта навіть Бельгії, нашим суперникам по групі, третім місцем у рейтингу ФІФА поступилися. Однак потенціал цієї команди досі нереальний. Переможець Золотого бутса в атаці. Один із найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії та тріумфатор ЛЧ. Беллінгем узагалі міг би на Золотий м'яч замахнутися, якщо б взяв золото й тут. Гравці з команд-борців за чемпіонство АПЛ на флангах атаки. Що Фоден, що Сака заслужили стати гравцями сезону в чемпіонаті Англії. Фундаментальний Райс у центрі поля.

Чого ще, здавалося б, треба для щастя. Але ви погляньте на лінію оборони, яка і так не вражала монолітом, а тут ще й травми підкосили. Саутгейт взагалі дико втомився від усього. Від цієї постійної наближеності до великого титулу, але й безмежної віддаленості. Від свого правильного образу людини в костюмчику з жилеткою. Він аж вирішив змінити свій стиль одягу. Начепив кардиган, аби сприяти розслабленішій атмосфері в команді.

Навіть від свого талісмана Магвайра відмовився, хоча той би точно відновився і на якійсь стадії турніру міг би допомогти. Як наслідок, у цій команді базовим став Крістал Пелас (4 гравці). Кадрові рішення тренера шокували насамперед гравців. Жорстоко відчепив Джека Гріліша - великого любителя випити, але й душу компанії, в якого не склався сезон у Ман Сіті, але збірна могла стати такою класною терапією. Та й повинен же хтось у тренувальному таборі збірної веселити та розслабляти. Ну, не Саутгейту ж з його кардиганом це робити.

До всього згаданого додаються травми. Кейн нарікає на проблеми зі спиною, але він залізний, тож має вийти в основі на Сербію. А ось Сака так досі й не до кінця готовий. Пізні тести на фізичну готовність заплановані ще й для Фодена, Беллінгема та Стоунза. Шоу програє боротьбу з часом, тому доведеться відправляти правого захисника Тріп'єра ліворуч. Тут маємо дещо схожу ситуацію на проблеми України з лівим фулбеком, бо більше на цій позиції грати нікому. Це все не сприяє позитивним очікуванням, але глибина складу досі при ньому. Буде дуже складно наробити собі проблем у такій групі, але Україна показала тій же доволі дисциплінованій Словенії, як можна зупиняти "трьох левів".

Прогноз: Англія – головний фаворит за версією Опти. Однак щоразу потрібно по новій пояснювати причини, чому один із найкращих складів Євро не спроможний виграти великий турнір. Нема підстав вважати, що це зміниться. Хоча зайти принаймні у півфінал команда Саутгейта цілком здатна. Тренер каже, що вони можуть обіграти будь-кого. Але й програти кому завгодно - та запросто. І все ж балканські суперники принаймні у групі мають самі зробити всю роботу за англійців. Хоча не здивуюся, якщо Данія фінішує тут першою. Великі британські видання вже зі страхом заглядають у майбутнє, де бачать Францію на своєму шляху в 1/2 фіналу. Ну-ну.

Данія

Рейтинг ФІФА: 21

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1992)

Головний тренер: Каспер Юлманд (52)

Капітан: Сімон К'яер

Ключовий гравець: Крістіан Еріксен

Орієнтовний склад: Шмайхель – А. Крістенсен, Андерсон, Вестергор – Ба, Ділейні, Хьойберг, Еріксен, Меле – Хьойлунд, Вінд

Велика полеміка щодо капітана К'яера розгорнулася в Данії. Навіщо, мовляв, брати 35-річного ветерана, який був запасним у клубі, залишиться таким і у збірній. Однак фактор головного власника ключів від роздягальні ніхто не скасовував. Сімон є напрочуд позитивною людиною з футбольної сім'ї. Його батько працював у Мітьюланді адміністратором з екіпірування, хоча міг би цього не робити – то більше покликання душі. Його професіоналізм вражає будь-кого дотичного, але цей клуб загалом є зразковим для багатьох у різних сферах.

Данія пережила крах на ЧС-2022, хоча завжди на всіх останніх турнірах є такою собі головною темною конячкою, від якої чекаєш гучного прориву. Скажімо, на минулому Євро був півфінал. І не скажеш, що не заслужений, хоча сітка там сприяла "динаміту" чи не найбільше. Факт, який шокує найбільше. Маючи у своєму складі, тріо гренадерів-оборонців, а також 191-сантиметрового Хьойлунда (зріст форварда МЮ трохи шокує, чи не так?), команда відверто страждала і не могла місяцями забити гол після подач кутового чи штрафного.

Тренер Юлманд вирішив, що пора знайти для збірної фахівця саме зі стандартних положень. І ось днями, врешті-решт, це спрацювало. Еріксен подав кутовий, Хьойберг замкнув. Хай не головою, але зараховуємо. Їхня відбіркова група на Євро-2024 була найслабшою з усіх. Тільки Данія входила в топ-50 рейтингу ФІФА. Та при цьому випередити Словенію вдалося лише за додатковими показниками. "Біло-червоні" виграли всі 5 матчів удома, але на виїзді тріумфували лише двічі. У гостях пропустили навіть від Сан-Марино, забити на 2:1 встигли, але це було шоком.

Прогноз: Юлманд прагне реваншу за півфінал Євро-2020 проти Англії, де лише пірнання Стерлінга вивело господарів далі. Принаймні в цьому переконані самі скандинави. Фанати, а готовність приїхати до Німеччини висловили понад 50 тисяч данців, готові були знищити свистом Рахіма, але Саугтейт передбачливо не взяв вінгера Челсі. Доведеться тепер зганяти злість на комусь іншому. Данія має велику проблему - програла 5 з останніх 6 матчів, коли пропускала першою. Однак для виходу з групи її має вистачити. Далі вже з великою імовірністю Іспанія чи Італія, а це практично гарантований виліт.

Сербія

Рейтинг ФІФА: 33

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: фіналісти (1960, 1968)

Головний тренер: Драган Стойковіч (59)

Капітан: Душан Тадіч

Ключовий гравець: Александар Мітровіч

Орієнтовний склад: В.Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Максімовіч, С. Мілінковіч-Савіч – Жівковіч, Тадіч, Гачіновіч, Костіч – Мітровіч

Великий хаос і душевна гра тільки на атаку. Зіркові серби ненавидять чорнову роботу, але обожнюють забивати. Країна поділена на вболівальників Црвени Звезди (може дозволити собі купувати гравців за грубі мільйони євро, ) та Партизана (має значно обмеженіший бюджет), відповідно їхні вихованці, які давно грають за кордоном теж поділені на 2 табори. Тренер не дуже переймається тактичними моментами, але вважає, що головне у збірній - весела атмосфера. У місцевому чемпіонаті купа підозрілих матчів, а команди, які програють усім підряд, на фініші сезону, о диво, здатні видавати 10-матчеві переможні серії.

Президент Сербії по суті керує ще й місцевим футболом, вливаючи у свою улюблену Црвену купу бюджетних ресурсів. Держава тримає на плаву і Партизан. Це взагалі унікальна історія для Європи, аби клуби отримували таке значне фінансування з коштів платників податків. Багато в чому це нагадує те, де була Україна раніше. І якщо в нас процеси поступово стають здоровішими, то сербів усе влаштовує.

Після фіаско на ЧС-2022, де були просто грандіозні очікування, зараз фанатам цікавіше ділитися на дві групи. Хто за Партизан і його вихованців, хто за Звезду. Від збірної Сербії навіть на батьківщині не очікують нічого серйозного. Головні зірки добре усвідомлюють, як все неправильно у тамтешньому футболі, але воліють мовчати і не мати проблем. Команда Стойковіча їде на Євро-2024, як на вечірку. І самим пожити, й іншим дати.

Прогноз: Сербія знову буде найвеселішою командою, яка дозволятиме непристойно багато біля своїх воріт. Пам'ятаєте оті 3:3 ще тодішньої Югославії проти Словенії на Євро-2000? Так ось зараз можна очікувати чогось подібного. Це перший чемпіонат Європи для суто Сербії без інших країн, які вона тимчасово окуповувала. Вони б і кваліфікацію могли не пройти, якби не суперники і формат - Угорщина, Чорногорія, Литва та Болгарія. Порівняйте це з нашою групою! У плей-офф вийдуть тільки дивом, але чудес варто чекати в інших квартетах.

Словенія

Рейтинг ФІФА: 57

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2000)

Головний тренер: Матьяж Кек (62)

Капітан: Ян Облак

Ключовий гравець: Беньямін Шешко

Орієнтовний склад: Облак – Карнічнік, Блажіч, Бійоль, Янжа – Стояновіч, Черін, Елшнік, Вербіч – Шешко, Ілічіч

Та сама збірна, яка не пустила золоте покоління Шевченка і Реброва на Євро-2000, пробилася на лише четвертий подібний великий турнір. І вперше в житті очікування настільки великі. Команда Кека нав'язала гідну боротьбу скандинавській збірній, з якою жереб знову звів зараз, та зовсім не схожа на хлопчиків для биття. Формально головний аутсайдер, але й прихована загроза як мінімум для перспектив Данії та Сербії. Фанати вірять, що словенцям до снаги вперше в історії подолати груповий етап.

Статистика свідчить, що вони виграли 13 та програли лише 2 матчі за останній 21 бій. Словенія добре навчилася сушити гру, в чому їй допомагає воротарське мистецтво Яна Облака з Атлетіко. А на контратаках завжди готовий відзначитися Беньямін Шешко, який перед Євро-2024 вирішив відмовити Арсеналу та іншим топ-клубам і залишитися в РБ Лейпциг ще як мінімум на сезон.

Squawka просуває у стартовий склад нашого давнього знайомого. Беньямін Вербіч за час гри в Динамо Київ навіть встиг стати батьком сина українки, але проводить неоднозначний період у Панатінаїкосі. Плюс не зовсім добре почувався останнім часом. Тренер навіть погрожував позбутися кількох не до кінця готових гравців, зокрема й екс-динамівця, якщо ситуація не покращиться. Тому, схоже, Вербіч залишається лише як опція на підсилення з лавки. Однак по старій пам'яті бонусом запишемо у стартери.

Це доволі дивний мікс з топ-зірок і представників чемпіонату Польщі, скажімо. Двоє оборонців (Блажіч та Янжа) представляють Лех і Гурнік. Інші двоє грають в Італії за Сампдорію та Удінезе, як і ще один фріулець - хавбек Ловріч. Ну, і куди без заслуженого ветерана, 36-річного Йосіпа Ілічіча, який навіть на одні нозі здатен творити дива (8 голів плюс 10 асистів за срібного призера Марібор).

Прогноз: Словенія побореться за свої очки, переможе сербів і з третього місця претендуватиме на вихід у плей-офф за додатковими вакансіями.

Євро-2024: Німеччина постає з попелу, Собослай кастує для іміджу Орбана, три чемпіони, шанс на історію – прев'ю групи