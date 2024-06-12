Наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг дізнався, чи працюватиме в клубі у сезоні 2024/25.

Ерік Тен Хаг залишиться керманичем Манчестер Юнайтед і в наступному сезоні, повідомляє The Athletic.

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В клубі оцінили роботу нідерландця в минулому сезоні, а після переговорів з тренером у вівторок (11 червня) обидві сторони вирішили продовжити співпрацю. На посаду Тен Хага розглядались Маурісіо Почеттіно, Роберто Де Дзербі, Томас Франк та Кіран МакКенна.

Нагадаємо, що сезон 2023/24 Манчестер Юнайтед завершив на восьмому місці в АПЛ, але гарантував участь у єврокубках, здобувши Кубок Англії.

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