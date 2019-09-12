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Дайч – про алко-пригоди Дрінквотера: Бернлі постарається допомогти йому

22:01 430 Читать на русском
Дайч – про алко-пригоди Дрінквотера: Бернлі постарається допомогти йому
Погляд тигра Денні Дрінквотера / Фото The Sun

Головний тренер Бернлі Шон Дайч по-філософськи відреагував на участь свого підопічного Денні Дрінквотера у п'яній бійці біля нічного клубу.

"Гравці – також люди, у них є особисте життя. І іноді вони потрапляють в сумнівні ситуації.

Денні, звичайно, досить доросла і мудра людина, щоб оминати неприємності, але іноді це трапляється. З Дрінкуотером я просто поговорив, решта – особисте.

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З Денні я працював в Уотфорді. Думаю, я трохи знаю його. З тих пір в його кар'єрі багато чого трапилось, багато хороших моментів.

Ми хочемо переконатися, що він набере форму, буде добре грати, з поглядом тигра, який потрібен топ-гравцю. Ми попрацюємо з Денні та постараємося допомогти йому, і, що важливо, він повинен набрати минулу форму", – цитує Дайч Sky Sports.

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Нагадаємо, нещодавно 29-річний хавбек в нічному клубі перебрав зі спиртними напоями, після чого почав залицятись до дівчини іншого футболіста. Гравця Бернлі вивели на вулицю і побили. На щастя, обійшлось без серйозних травм.

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Теги
Англія футбольні курйози Денні Дрінквотер Денні Дрінквотер Бернлі Бернлі Шон Дайч Шон Дайч
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