Дайч – об алко-приключениях Дринквотера: Бернли постарается помочь ему

Главный тренер Бернли Шон Дайч по-философски отреагировал на участие своего подопечного Дэнни Дринквотер в пьяной драке возле ночного клуба.

"Игроки – тоже люди, у них есть личная жизнь. И иногда они попадают в сомнительные ситуации.

Дэнни, конечно, достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы обходить неприятности, но иногда это случается. С Дринкуотером я просто поговорил, остальные – личное.

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С Дэнни я работал в Уотфорде. Думаю, я его немного знаю. С тех пор в его карьере многое случилось, много хороших моментов.

Мы хотим убедиться, что он наберет форму, будет хорошо играть, со взглядом тигра, который нужен топ-игроку. Мы поработаем с Дэнни и постараемся помочь ему, и, что важно, он должен набрать былую форму", – цитирует Дайча Sky Sports.

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Напомним, недавно 29-летний хавбек перебрал со спиртными напитками, после чего начал ухаживать за девушкой другого футболиста. Игрока Бернли вывели на улицу и избили. К счастью, обошлось без серьезных травм.