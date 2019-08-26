Руні знову вскочив у гречку та отримав від власної дружини ультиматум, який ризикує поховати кар'єру

Колишній форвард англійського Манчестер Юнайтед Вейн Руні знову зіткнувся із негараздами в сімейному житті. Його дружина Колін може круто змінити кар'єру нападника американського ДС Юнайтед.

Дружина ветерана прилетіла в США після того, як світлини амурних походеньок Руні з'явилися у пресі, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Колін вимагає від Вейна достроково розірвати контракт із ДС Юнайтед і повернутися до Англії. Дружина форварда втомилася від життя у Штатах, де, за її словами, змушена пильнувати п'ятьох дітей – чотирьох синів і самого Вейна, який постійно вплутується у різні пригоди.

Про ймовірну зраду Руні стало відомо на вихідних. Медіа опублікували фото, на якому 33-річний англієць сідає у ліфт із невідомою брюнеткою після 7-годинної вечірки з друзями. Форвард за вечір добряче розважився, зокрема, побувавши в двох клубах, спілкуючись із трьома дівчатами та пострибавши в джакузі в квартирі друзів.

Нагадаємо, що раніше Дербі Каунті оголосив про призначення Руні граючим тренером. Досвідчений нападник мав повернутися до Англії у січні 2020 року. Проте, тепер йому вірогідно доведеться викупити свій контракт із ДС Юнайтед і повернутися на Альбіон вже восени.