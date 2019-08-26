toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ

Руні знову вскочив у гречку та отримав від власної дружини ультиматум, який ризикує поховати кар'єру

12:31 1263 Читать на русском
Руні знову вскочив у гречку та отримав від власної дружини ультиматум, який ризикує поховати кар'єру
Вейн Руні / PA

Колишній форвард англійського Манчестер Юнайтед Вейн Руні знову зіткнувся із негараздами в сімейному житті. Його дружина Колін може круто змінити кар'єру нападника американського ДС Юнайтед.

Дружина ветерана прилетіла в США після того, як світлини амурних походеньок Руні з'явилися у пресі, повідомляє Daily Mail.

Руні найняв фахівця для боротьби з алкогольною залежністю

За інформацією видання, Колін вимагає від Вейна достроково розірвати контракт із ДС Юнайтед і повернутися до Англії. Дружина форварда втомилася від життя у Штатах, де, за її словами, змушена пильнувати п'ятьох дітей – чотирьох синів і самого Вейна, який постійно вплутується у різні пригоди.

Про ймовірну зраду Руні стало відомо на вихідних. Медіа опублікували фото, на якому 33-річний англієць сідає у ліфт із невідомою брюнеткою після 7-годинної вечірки з друзями. Форвард за вечір добряче розважився, зокрема, побувавши в двох клубах, спілкуючись із трьома дівчатами та пострибавши в джакузі в квартирі друзів.

Нагадаємо, що раніше Дербі Каунті оголосив про призначення Руні граючим тренером. Досвідчений нападник мав повернутися до Англії у січні 2020 року. Проте, тепер йому вірогідно доведеться викупити свій контракт із ДС Юнайтед і повернутися на Альбіон вже восени.

blog_ava
Екс-хавбек Динамо Велозу відзначився феєричним голом у Серії А зі штрафного, перекинувши незвичну стінку
10:33
1521
Теги
Світ Колін Руні Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип ДС Юнайтед ДС Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні Англія МЛС
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
31
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук