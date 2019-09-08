Дрінквотер травмувався після бійки у нічному клубі – трешовий відпочинок чемпіона Англії-2015/16

Півзахисник Бернлі Денні Дрінквотер не зміг спокійно провести паузу, пов'язану з матчами збірних.

Бернлі найближчим часом не зможе розраховувати на свого хавбека Денні Дрінквотера. За інформацією The Sun, англієць порвав зв'язки гомілкостопу після бійки у нічному клубі.

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Футболіст перебрав зі спиртними напоями, після чого почав залицятись до дівчини іншого футболіста (ім'я не вказується). Тоді його вивели з закладу, і сталась сутичка.

Кілька хлопців жорстко побили чемпіона Англії-2015/16, вони навіть хотіли переламати йому ноги.

Як повідомляє Sky Sports, головний тренер "кларетових" Шон Дайч хоче обговорити інцидент із гравцем, але поки не збирається повертати його у Челсі.

У квітні Дрінквотера позбавили водійських прав на 20 місяців за керування у нетверезому стані. Вміст алкоголю перевищував норму в 2,5 рази.

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