На тренуванні Арсенала перед відновленням АПЛ, схоже, було досить гаряче.

Оборонець "канонірів" Давід Луїс та хавбек Дані Себальйос разом з іншими партнерами проводили тренувальний матч. Між обома гравцями виник конфлікт, який ледь не завершився повноцінною бійкою.

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Як повідомляє The Mirror з посиланням на The Athletic, Луїс після жорсткого стику з іспанцем розлютився та вдарив його у ніс – у Себальйоса потекла кров після падіння на газон. Хавбек швидко піднявся та спробував з'ясувати стосунки з оборонцем, проте інші гравці втрутились у сутичку та зупинили її.

Після появи цієї інформації у ЗМІ Дані Себальйос відреагував на неї у своєму Twitter, лаконічно написавши: "Фейк". Зауважимо, вже 22 листопада на Арсенал чекає поєдинок з Лідсом у 9-му турі АПЛ.

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