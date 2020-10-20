Черговий цікавий трансферний рейтинг було опубліковано на батьківщині футболу.

У Великобританії сформували рейтинг найдорожчих трансферів в історії англійської Прем'єр-ліги АПЛ з урахуванням інфляції.

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Видання Give Me Sport, яке і опублікувало вищезгадане дослідження, на перше місце поставило трансфер форварда Алана Ширера в Ньюкасл у 1996 році – тепер він оцінювався б у 157,7 млн ​​фунтів стерлінгів, а тоді обійшовся "сорокам" у 18,9 млн фунтів. Друге місце посів перехід француза Поля Погба в Манчестер Юнайтед у 2016 році, а трійку замкнув Кевін де Брюйне і його трансфер в Манчестер Сіті у 2015-му.

Цікаво, що до рейтингу потрапив і уродженець України, колишній хавбек Динамо та Шахтаря Андрій Канчельскіс. У 1995 році Евертон придбав півзахисника за 6,75 млн фунтів, що дорівнювало б сьогодні 69,82 млн фунтів. А екс-форвард збірної Англії Стен Коллімор встиг потрапити у список двічі – за трансфери у Ліверпуль в 1995 році і в Астон Віллу у 1997.

Топ-10 найдорожчих трансферів АПЛ з урахуванням інфляції:

1. Алан Ширер (в Ньюкасл у 1996 р. за 18,9 млн фунтів) – сьогодні його трансфер вартував би 157,7 млн фунтів.

2. Поль Погба (в Манчестер Юнайтед у 2016 р. за 89 млн фунтів) – 150,37 млн фунтів.

3. Кевін де Брюйне (в Манчестер Сіті у 2015 р. за 68,4 млн фунтів) – 124,9 млн фунтів.

4. Фернандо Торрес (в Челсі у 2011 р. за 52,65 млн фунтів) – 122,09 млн фунтів.

5. Стен Коллімор (в Ліверпуль у 1995 р. за 11,7 млн фунтів) – 121,02 млн фунтів.

6. Денніс Берґкамп (в Арсенал у1995 р. за 10,31 млн фунтів) – 104,78 млн фунтів.

7. Ріо Фердінанд (в Лідс у 2000 р. за 23,4 млн фунтів) – 71,97 млн фунтів.

8. Андрій Канчельскіс (в Евертон у 1995 р. за 6,75 млн фунтів) – 69,82 млн фунтів.

9. Кріс Армстронг (в Тоттенхем у 1995 р. за 4,5 млн фунтів) – 63,37 млн фунтів.

10. Стен Коллімор (в Астон Віллу у 1997 р. за 9,45 млн фунтів) – 60,32 млн фунтів.

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