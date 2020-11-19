Защитник "канониров" Давид Луис и хавбек Дани Себальос вместе с другими партнерами проводили тренировочный матч. Между обоими игроками возник конфликт, который едва не завершился полноценной дракой.

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Как сообщает The Mirror со ссылкой на The Athletic, Луис после жесткого стыка с испанцем разозлился и ударил его в нос – у Себальоса потекла кровь после падения на газон. Хавбек быстро поднялся и попытался выяснить отношения с защитником, однако игроки вмешались в драку и остановили ее.

После появления этой информации в СМИ Дани Себальос отреагировал на нее в своем Twitter, лаконично написав: "Фейк". Заметим, уже 22 ноября Арсенал ждет поединок с Лидсом в 9-м туре АПЛ.

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