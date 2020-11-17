22-річний нідерландець не виступатиме за лондонців, повідомляє Goal.

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Бергкамп-молодший у жовтні побував на оглядинах в Арсеналі. "Каноніри" надали можливість сину своєї легенди проявити себе в команді U-23. Проте, керманича дубля Арсенала Стіва Боулда атакувальний хавбек не вразив. Лондонці вирішили відмовитися від варіанту з його підписанням.

Мітчел Бергкамп наразі перебуває у статусі вільного агента. Влітку він покинув нідерландський Алмере Сіті, де не зміг пробитися до першої команди.

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