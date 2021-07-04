Д'Аверса офіційно очолив Сампдорію
Керівництво італійської Сампдорії визначилося із новим головним тренером команди.
Роберто Д'Аверса став керманичем генуезців, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Екс-тренер Парми уклав із "блучерк'яті" 2-річний контракт. На посаді 45-річний фахівець замінив ветерана тренерського цеху Клаудіо Раньєрі. Під його керівництвом Сампдорія посіла 9-те місце в Серії А в сезоні 2020/21.
Д'Аверса в січні-травні очолював Парму, але не зміг врятувати "хрестоносців" від вильоту. Раніше він працював із пармезанцями впродовж 3,5 років. Також уродженець німецького Штутгарта в 2014-2016 рр. тренував Віртус Ланчано.
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